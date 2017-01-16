Меняются тарифы на банковские услуги: что надо знать

После того как Центробанк Литвы ввел новшество в виде пакета необходимых услуг, коммерческие банки пересмотрели цены на свои услуги. Часть – может радоваться новым предложениям, у других новые условия вызывают сомнения.

По решению ЦБ, с 1 февраля 2017 года банки и кредитные унии обязаны предложить клиентам платежные счета с пакетом необходимых услуг. Установлема максимальная стоимость такого пакета – 1,5 евро (для социально поддерживаемых – 0,75 евро).

Коммерческие банки еще до вступления в силу нового требования ввели различные планы, которые за определенную сумму позволят пользоваться некоторыми банковскими услугами бесплатно.

Правда, решение ЦБ имело и побочный эффект – пересмотрев свою ценовую политику, банки отказались от платы за поступление денег из других банков.

Однако жители, у которых есть счета в банках, но которые минимально ими пользуются, ощутят другую плату, и она будет неизбежна.

К примеру, если вы являетесь клиентом банка Swedbank и храните деньги на счету в этом банке, но связанный с картой счет используете только для расчета в магазинах, а услугами э-банкинга не пользуетесь, вы с 1 января платите новый налог в размере 0,7 евро/мес. за повседневные услуги.

Правда, если у вас несколько текущих счетов, то платить надо за каждый из них в отдельности.

Похожим образом ценовую политику построили и другие банки.

Изменения ценовой политики Swedbank вступили в силу с 1 января 2017 года.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что клиенты банка могли заказывать пакеты услуг с декабря 2016 года, а основной пакет, который появится по решению ЦБ - с февраля. С декабря предлагают планы по 1,7 или 2,9 евро в месяц.

"Если клиент выбирает пакет услуг, то он платит фиксированную плату независимо от того, сколько счетов у него есть. Кредитные карты в пакеты услуг не включены, в их случае применяются отдельные тарифы", – сказал он.

С 1 февраля Swedbank предложит пакет самых необходимых услуг, который по требованию ЦБ не будет стоить больше 1,5 евро.

Банк SEB в течение некоторого времени уже предлагал клиентам подобные пакеты услуг. Новая ценовая политика вступит в силу с 1 февраля этого года.

Сейчас клиенты банка могут пользоваться двумя планами – стоимость одного 1,8 евро, стоимость другого – 2,5 евро. С февраля стоимость планов снизится до 1 евро/мес. (для пенсионеров – 0,7 евро, молодежи – 0,5 евро) и 2,5 евро/мес.

С 1 февраля клиенты SEB смогут выбрать и регламентированный ЦБ пакет за 1,5 евро/мес.

Член правления SEB Вайдас Жагунис сказал, что как и в Swedbank, вводится минимальная плата за основные банковские услуги. После введения этой платы отменят две отдельные платы: плату за управление счетом и плату за поступление средств. Вместо них введут плату в размере 0,7 евро/мес.

"Клиенты, которые выберут пакеты услуг, эту плату платить не будут", – сказал представитель банка.

По его словам, до начала февраля клиенты платят 0,29 евро за управление счетом и 0,41 евро за каждый перевод из другого банка.

Банк DNB также предложил пакеты услуг заранее - с 1 ноября 2016 года.

Правда, пресс-секретарь DNB Валдас Лопета заметил, что сначала стоимость такого пакета была 1,8 евро, а после рекомендации ЦБ ее снизили до 1,5 евро в мес.

"Раньше пакетов у нас не было, и клиенты платили за каждую услугу отдельно", – сказал представитель банка.

Если клиент не выберет никакой из пакетов, то ему придется платить 0,8 евро в месяц за обслуживание счета. Этот налог ввели с 1 ноября 2016 года.

Глава Ассоциации клиентов литовских банков Рутянис Паукште сказал, что после всех этих перемен наблюдается один возможный риск.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда люди, у которых есть льготы, раньше не платили за то, что у них был счет и обналичивание определенной суммы, сейчас некоторые банки уже не предоставляют бесплатные услуги людям, которые входят в группу социально поддерживаемых", – сказал он.

По словам собеседника, если после всех этих ценовых перемен люди из этой группы будут платить больше, то это будет отрицательным последствием.

По решению ЦБ, пакет обязательных услуг должен стоить не больше 1,5 евро в месяц, а для социально поддерживаемых жителей - 0,75 евро в месяц.

"Но если до сих пор необходимые услуги люди получали бесплатно, то сейчас будут платить 0,75 евро в месяц. Сумма эта небольшая, но за год все равно она достигает актуальных для таких людей размеров", – сказал Паукште, отметив, что влияние таких перемен можно будет оценить после 1 февраля, когда вступит в силу такой порядок.

Сходство цен, предлагаемых банками, он назвал результатом того, что в Литве слишком мало банков.