Мед в этом году будет стоить дороже

Пчеловоды жалуются на дождливую и прохладную погоду и прогнозируют плохой урожай. Вице-президент Литовского союза пчеловодов Альгирдас Амшеюс сказал, что из-за роста себестоимости мед подорожает, пишет lrt.lt.

"Пчеловоды и пчелы на 100 процентов зависят от погодных условий", – сказал Амшеюс. По его словам, новый мед в Литве начинают собирать с 10 июня.

"Июнь в этом году у пчеловодов практически был нулевым, меда не было. Сейчас в июле цветут липы, мы ждем меда. Я боюсь, что его не будет", – сказал LRT Амшеюс.

Весной пчеловоды сказали LRT.lt, что первый мед будет дороже, потом цены упадут и установятся только к сентябрю.