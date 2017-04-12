Maxima судится с Ergo по поводу страховой выплаты за обрушение магазина

BNS
среда, 12 апреля 2017 г. 13:24
Дочернее предприятие контролирующей торговую сеть компании Maxima grupe - Maxima Latvija и владелец торгового центра, в котором обрушился магазин Maxima - Tineo хотят отсудить у страховой компании Ergo Insurance страховую выплату в размере 5,34 млн. евро.
Sugriuvusi Rygos „Maxima“
© RIA/Scanpix

Maxima сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением Ergo отказать в страховой выплате после того, как в Латвии в ноябре 2013 года произошло обрушение магазина.

"Компании решили обратиться в суд после того, как страховая компания отказалась выполнять обязательства и компенсировать убытки после того, как из-за ошибок в проектировании и строительстве, допущенных третьими лицами, в ноябре 2013 года в результате трагического происшествия в Риге было уничтожено принадлежавшее Maxima Latvija и Tineo имущество, застрахованное Ergo Insurance в Литве", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Maxima Latvija еще в 2013 году информировала Ergo Insurance о произошедшем страховом случае, обратившись с просьбой о получении сраховой выплаты, однако выплаты все еще не получила.

В результате обрушения крыши действовавшего в торговом центра в западной части Риги магазина Maxima 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены.

Латвийская прокуратура признала пострадавшими из-за обрушения Maxima 263 человека.

BNS
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Бизнес

Maxima судится с Ergo по поводу страховой выплаты за обрушение магазина

Sugriuvusi Rygos „Maxima“
Дочернее предприятие контролирующей торговую сеть компании Maxima grupe - Maxima Latvija и владелец торгового центра, в котором обрушился магазин Maxima - Tineo хотят отсудить у страховой компании Ergo Insurance страховую выплату в размере 5,34 млн. евро.

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