Maxima признала, что в прошлом году ее оборот в Литве снизился

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 16:12
В прошлом году во всех странах, кроме Литвы, оборот компаний Maxima grupė рос, а в Литве – снизился.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

В 2016 году консолидированный оборот компаний розничной торговли Maxima grupė в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Болгарии достиг 2,684 млрд. евро без НДС.

По сравнению с 2015 годом, он увеличился на 0,2%. Оборот розничной торговли увеличился в компаниях группы в Латвии (1,9%), Эстонии (1,2%), Болгарии (22,1%) и Польше (6,1%), в Литве оборот снизился (-2,1%).

В 2016 г. в странах Балтии увеличивалось число ТЦ и торговых площадей, особенно большой рост наблюдался в Литве. Между тем демографические тенденции в странах Балтии демонстрируют отрицательную перспективу, поскольку количество жителей по-прежнему сокращается. Все это напрямую касается результатов бизнеса Maxima grupė", - цитируются слова гендиректора Maxima grupė Робертаса Чипкуса.

Он прогнозирует, что в 2017 г. конкуренция на рынке увеличится.

DELFI напоминает, что в июне 2016 года в Литве открылись магазины немецкой сети Lidl. Сейчас у новой сети в Литве 24 магазина.

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