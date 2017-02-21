Maxima обещает покупателям снизить цены на 1000 товаров

Крупнейшая в Литве сеть розничной торговли сообщила, что будет продавать 20% товаров, составляющих ее оборот, по более низким ценам, чем другие сети.

21 февраля начинается кампания "Гарантия низких цен", во время которой независимые специалисты проверят цены на самые покупаемые товары. Об этом сообщила гендиректор Maxima LT Кристина Мейде.

Она признала, что цены - актуальная тема для жителей Литвы, несмотря на то, что официальная статистика показывает, что цены в Литве, если сравнивать со средними в ЕС, невелики. Кроме того, по статистике, цены растут не настолько быстро, как кажется.

"В Литве проблема - не цены, а доходы и зарплаты. Почти четверть доходов жители тратят на еду. Возможно, поэтому это так чувствуется", – сказала Мейде.

По ее словам, с началом акции, цены будут проверять в магазинах четырех сетей - Iki, Norfa, Lidl и Rimi. Если где-то товар будет дешевле, Maxima будет снижать на него цену.

Цены у конкурентов будут проверять дважды в неделю. Однако если клиент купит в другом магазине товар дешевле, Maxima ему не будет возвращать разницу.

Глава компании отрицала, что такую акцию решили провести потому, что после прихода новых конкурентов, доходы уменьшились. Компания хочет, чтобы клиенты видели, что цены в магазинах Maximа низкие и тогда, когда нет акций.

Сообщается, что более дешевые чем у конкурентов товары будут с желтыми этикетками и знаком акции.

"Сейчас в поисках низких цен на любимые товары, клиентам приходится посетить несколько магазинов, поскольку одни товары дешевле в одном месте, другие – в другом, третьи – в третьем.

Кампанией "Гарантия низких цен" мы хотим облегчить клиентам процесс покупки необходимых товаров. Отныне как минимум 1000 самых популярных товаров клиенты дешевле смогут купить в любом магазине Maxima", – сказала Мейде.

В ходе кампании будут сравнивать цены на идентичные товары, например, сколько у конкурентов стоит литровая пачка молока Dvarо 2,5% жирности.