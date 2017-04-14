Maxima обещает цены, как в Польше

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ELTA
пятница, 14 апреля 2017 г. 14:39
Отныне сеть магазинов Maxima будет следить за ценами и в Польше.
Kėdainių "Maxima"
© DELFI / Karolina Pansevič

На этой неделе Maxima с помощью независимых компаний, фиксирующих цены, начала сравнивать цены на товары в польских магазинах Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland.

Первые товары по очень низким ценам в магазинах Maxima появились в пятницу, 14 апреля, еще больше их появится после Пасхи.

Список товаров, которые в Maxima будут стоить столько же, сколько в польских магазинах, будет пополняться каждую неделю.

В первый список товаров по польским ценам попали молотый кофе Jacobs Kronung, кетчуп Heinz, газированная и негазированная вода Norvil, шоколадный крем Mio Delizzi, лимонад Pepsi, макароны двух видов Mega di cato, маринованные огурцы Extra Line, подсолнечное масло Optima linija, консервированная кукуруза Extra Line.

Товары, цены на которые сравнивают с ценами в Польше, в магазинах Maxima будут отмечены специальным рекламным материалом "Проверено в Польше. Гарантия низкой цены".

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