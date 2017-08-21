Maxima Latvija выплатит пострадавшим в золитудской трагедии 900 000 евро

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rus.DELFI.lv
понедельник, 21 августа 2017 г. 16:10
Компания Maxima Latvija и товарищество Zolitūde 21.11 достигли соглашения об оказании поддержки физически потерпевшим в деле Золитуде. Соглашение предусматривает выплату почти 900 тысяч евро.
© RIA/Scanpix

Каждому лицу, которое Государственным центром судебно-медицинской экспертизы признано тяжело пострадавшим, будет выплачена поддержка в размере 75 000 евро, потерпевшим, которые получили травмы средней степени тяжести — в размере 20 000 — 35 000 евро, в свою очередь у пострадавших в легкой степени, будет возможность получить поддержку в размере 5 000 евро. Степень тяжести травм физически пострадавших лиц определяется основываясь на заключениях Государственного центра судебно-медицинской экспертизы в рамках уголовного дела о трагедии в Золитуде.

На данный момент уже начат процесс подписания с несколькими физически пострадавшими.

В конце прошлого года процесс переговоров с представителями потерпевших результировался важным решением о поддержке семьям каждого погибшего в размере 100 000 евро, и — как уже сообщалось в средствах массовой информации — на данный момент соглашения заключены с большинством семей. В общей сложности со стороны предприятия на эти цели направлено порядка 5 млн. евро.

Maxima Latvija разу после трагедии предоставила финансовую поддержку в размере более 2 млн. евро родственникам потерпевших, а также для лечения потерпевших, которые получили физические травмы.

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