Maxima Grupė купила электронный магазин Barbora

Maxima Grupė, которой в Литве, Латвии, Эстонии и Польше принадлежат сети магазинов розничной торговли, купила крупнейший электронный магазин в Литве – ЗАО Barbora.

ЗАО Barbora занимается доставкой товаров Maxima в Вильнюсе. Его соединят с электронными магазинами Maxima Grupė в Латвии и Эстонии.

DELFI напоминает, что Barbora в свое время учредили акционеры Maxima Grupė Нериюс Нумавичюс и Игнас Сташкявичюс.

В сообщении сказано, что эта сделка не повлияет на цены и качество услуг, ассортименте Barbora. Руководство компанией Barbora не изменится.

"Barbora будет действовать в составе Maxima Grupė как отдельная бизнес-единица, которую мы планируем укреплять. В планах не только расширение Barbora в другие города Литвы, но и дальнейшая консолидация, в деятельность Barborа интегрируют действующие в Латвии и Эстонии компании e-Maxima", – сказал председатель правления и гендиректор Maxima Grupė Альвидас Шустикас.