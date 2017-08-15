Maxima: что люди покупают в ночном магазине

Вильнюсцы, которые ходят в магазин в любое время дня и ночи долгое время могли отовариваться по ночам в магазине Maximа на ул. Миндауго (он вновь открылся на минувшей неделе), а во время его реконструкции делали это в магазине этой сети на ул. Наугардуко.

Торговцы заметили, что покупатели нередко приходят в магазин в позднее время. Правда, сильно отличается ассортимент товаров, которые покупают ночью и днем.

По словам представителя Maxima LT Яунюса Шпакаускаса, темп жизни ускоряется, поэтому клиентам важно иметь возможность отовариться ночью.

"Современный темп жизни меняет установившийся суточный ритм, поэтому многим жителям важно иметь возможность отовариваться в любое время суток. С учетом изменившихся привычек покупателей, летом мы предоставили клиентам возможность отовариться ночью в двух магазинах нашей сети - в Вильнюсе и в Паланге. Статистика показывает, что клиентам нужны такие магазины - к примеру, в последние месяцы четверть клиентов посещала магазин на ул. Наугардуко, в Вильнюсе, с 23 до 8 ч.", - сказал Шпакаускас.

По его словам, посетители днем и ночью покупают разные товары: к примеру, бытовые товары, товары каждодневного пользования, продукты, которые требуют длительного приготовления покупают в светлое время суток. По ночам редко покупают свежее мясо и никогда не покупают живую рыбу. По ночам люди не покупают одежду и обувь, детское питание, канцтовары. Реже чем днем покупают корм для животных, товары домашнего обихода, средства для чистки и стирки, товары для автомобилей.

Летом в магазинах покупатели часто покупают закуски. В июле самым популярным "ночным" товаров были всевозможные напитки - вода, лимонад, энергетические напитки. Чаще чем днем покупают фаст-фуд или уже приготовленную еду, закуски и сладости - шоколад, кексы.

Если случается несчастье - к примеру, кто-то где-то ударился, порвал одежду, тоже приезжает в круглосуточную Maxima. Отмечают, что ночью чаще чем днем покупают пластыри и бинты.