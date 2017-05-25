Материальные инвестиции в Литве в этом году выросли

BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 19:39
В первом квартале этого года материальные инвестиции в Литве составили 1,05 млрд. евро, что на 5,1% больше, чем за такой же период 2016 года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

43% инвестированных средств были вложены в строительство зданий и инженерных сооружений. В приобретение машин, оборудования и транспортных средств вложено 48% инвестиций, в приобретение зданий и инженерных сооружений – 3,5%, а в приобретение земель - 3% совокупных инвестиций, сообщил Департамент статистики.

В первом квартале на приобретение и строительство жилых домов было направлено 159 млн. евро - в сопоставимых ценах на 34% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

BNS
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Бизнес

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