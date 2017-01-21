Магазины: новогодние гирлянды сменили скидки

На прилавках магазинов новогодние гирлянды сменились плакатами, возвещающими о скидках, пишет Savaitraštis Kaunui.

"Cкидки, скидки, скидки" - мелькает в витринах всех торговых центров, в некоторых из них покупателей завлекают действительно невиданные доселе акции - цены снижены на 70%.

Впрочем, если приглядеться, то скидки привлекают не только пенсионеров или небогатых жителей Каунаса, но и буквально всех.

Если заглянуть в торговый центр Maxima, то здесь скидки действительно большие - от 25% до 50% или даже 70%. Впрочем, сейчас день и в торговом центре не так уж много покупателей. В кассах не видно ажиотажа.

Около стенда с полотенцами крутится госпожа Ирена, которую я спрашиваю о скидках.

«Конечно, я интересуюсь, а как же иначе? Всегда смотрю», - говорит женщина и добавляет, что уже шестой год на пенсии, муж умер, поэтому поиск скидок - это ежедневная «работа».

В ее корзине яркая коробка с чайником. «Сегодня куплю электрический чайник, очень выгодная цена: раньше стоил 19,90 евро сейчас - 7 евро. Отличная скидка», - говорит женщина.

В обед заглядываем в один из магазинов Norfa. Хотя это центр города, покупателей всего один -другой, работающие на двух кассах девушки скучают.

Магазин пестрит объявлениями о скидках. Молодая женщина, представившаяся Далей, осматривает приправы. В ее корзине пока еще пусто.

«Я прихожу сюда чаще всего после работы, так как живу недалеко, а теперь забежала за приправами. Скидками пользуюсь всегда, если они есть, а если что-то нужно, то покупаю и без скидки», - говорит женщина, которая предпочтение отдает приправе, на которую цена не была снижена.

Объявления около мясного отдела возвещают, что на свежую свинину в «практичные» часы предоставляется скидка в 20%. Это заставляет задуматься. «Практичные» часы - с 7 до 10 утра и вечером - с 20 до 22 часов. В это время многие товары в магазине можно приобрести с 20 -процентной скидкой.

В магазин Lidl отправляюсь, когда за окном сильный мороз. В это время во дворах еще мучаются водители, которые не в состоянии завести автомобиль. Людям по телевидению с утра рекомендуют оставаться дома. Получается, что в магазин пойдут только те, кому действительно нужно что-то купить.

Несмотря на полуденное время, автомобильная площадка магазина заполнена, в магазине - море покупателей, как будто это не рабочий день, а, например, воскресенье.

«Четверг всегда сложный день», - вздыхает встретившая меня работница Кристина. И действительно, все кассы полны людей - и молодых, пожилых, и среднего возраста.

«Сегодня начались новые акции и поэтому все кинулись покупать, хотя мы пополняем ассортимент ежедневно и товаров у нас достаточно на протяжении всей недели», - говорит Кристина.

Как только заходишь в этот торговый центр, тебя встречают указатели, направляющие к подешевевшим лимонам.

Около них - около десятка покупателей, и персонал тоже крутится как может. Они заменяют одни коробки другими. Килограмм лимонов сегодня стоит всего 99 евроцентов.

Один из покупателей набрал целый мешочек цитрусовых и говорит: «Хорошие лимоны, берите, я вам скажу рецепт, который очень укрепляет организм. Я его использую ежедневно. Выжимаю один лимон в стакан воды, добавляю ложку меда и чуть-чуть имбиря - очень хорошо для здоровья», - говорит он и желает не болеть.

А молодая пара сложила в корзину несколько десятков пачек с молоком: «Покупаем для кофейных аппаратов, повсюду в городе они стоят около 60 евроцентов, а здесь всего 44. выгодно, намного дешевле».