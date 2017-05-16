Мачюлис: повышенные акцизы на алкоголь не повлияли на литовский рынок

Заметно увеличившиеся в Литве с начала марта акцизные сборы на алкоголь не оказали значительного влияния на рынок, утверждает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

"Это прекрасная иллюстрация того, что эти опасения, что после повышения акцизов снизится потребление алкоголя, не оправдали себя. Все же это не означает, что теневая экономика не выросла, и этого можно было ожидать. Действительно дела не обстоят так, что после повышения цены и снижения покупательной способности внезапно большая часть жителей начала бы покупать какой-то нелегально ввозимый алкоголь или производить его в лесах и подвалах", - отметил Н. Мачюлис, комментируя новейшие данные об алкогольных акцизах.

По данным литовской Государственной налоговой инспекции (ГНИ), за четыре месяца этого года было декларировано 110,569 млн. евро акцизных сборов на алкоголь - на 45,9% больше, чем в январе-апреле прошлого года (75,785 млн. евро). Основная часть акцизов в этом году была декларирована в феврале - 75,279 млн. евро, или 68,1% всех декларированных в этом году алкогольных акцизов.

По словам Н. Мачюлиса, рост объемов торговли алкоголем свидетельствует о том, что спрос на эти напитки среди населения не снижается.

"Покупательная способность за последние десять лет значительно выросла, поэтому даже после повышения акцизов, это не стало проблемой (....) Рост продаж за четыре месяца свидетельствует о том, что потребление не сокращается. Даже с учетом того, что за год количество населения страны сократилось на 30 тысяч", - сказал Н. Мачюлис.

По данным ГНИ, декларированные в апреле акцизные сборы на алкоголь достигли 11,814 млн. евро - это составляет 10,7% декларированных алкогольных акцизов в этом году. По сравнению с апрелем 2016 года, их объем увеличился на 31,4%, однако это на целых 96,9% больше, чем в марте.

До сих пор акцизы поднимались постепенно, однако сейм, в котором преобладает большинство, сформированное "аграриями", решило, что необходимо бороться с алкоголизмом и значительно увеличило акцизы. С марта наиболее значительно выросли акцизы на пиво и вино - до 112%, а на этиловый алкоголь - почти на 23%.