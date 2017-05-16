Мачюлис: повышенные акцизы на алкоголь не повлияли на литовский рынок

 (1)
BNS
вторник, 16 мая 2017 г. 19:09
Заметно увеличившиеся в Литве с начала марта акцизные сборы на алкоголь не оказали значительного влияния на рынок, утверждает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Domantas Pipas

"Это прекрасная иллюстрация того, что эти опасения, что после повышения акцизов снизится потребление алкоголя, не оправдали себя. Все же это не означает, что теневая экономика не выросла, и этого можно было ожидать. Действительно дела не обстоят так, что после повышения цены и снижения покупательной способности внезапно большая часть жителей начала бы покупать какой-то нелегально ввозимый алкоголь или производить его в лесах и подвалах", - отметил Н. Мачюлис, комментируя новейшие данные об алкогольных акцизах.

По данным литовской Государственной налоговой инспекции (ГНИ), за четыре месяца этого года было декларировано 110,569 млн. евро акцизных сборов на алкоголь - на 45,9% больше, чем в январе-апреле прошлого года (75,785 млн. евро). Основная часть акцизов в этом году была декларирована в феврале - 75,279 млн. евро, или 68,1% всех декларированных в этом году алкогольных акцизов.

По словам Н. Мачюлиса, рост объемов торговли алкоголем свидетельствует о том, что спрос на эти напитки среди населения не снижается.

"Покупательная способность за последние десять лет значительно выросла, поэтому даже после повышения акцизов, это не стало проблемой (....) Рост продаж за четыре месяца свидетельствует о том, что потребление не сокращается. Даже с учетом того, что за год количество населения страны сократилось на 30 тысяч", - сказал Н. Мачюлис.

По данным ГНИ, декларированные в апреле акцизные сборы на алкоголь достигли 11,814 млн. евро - это составляет 10,7% декларированных алкогольных акцизов в этом году. По сравнению с апрелем 2016 года, их объем увеличился на 31,4%, однако это на целых 96,9% больше, чем в марте.

До сих пор акцизы поднимались постепенно, однако сейм, в котором преобладает большинство, сформированное "аграриями", решило, что необходимо бороться с алкоголизмом и значительно увеличило акцизы. С марта наиболее значительно выросли акцизы на пиво и вино - до 112%, а на этиловый алкоголь - почти на 23%.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Мачюлис: повышенные акцизы на алкоголь не повлияли на литовский рынок (1)

Nerijus Mačiulis
Заметно увеличившиеся в Литве с начала марта акцизные сборы на алкоголь не оказали значительного влияния на рынок, утверждает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ (24)

Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ
Во вторник в Клайпедский порт должен придти новый груз сжиженного природного газа (СПГ). Это уже восьмой груз СПГ в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд из предназначенных для литовского производителя удобрений Achema.

Науседа: в деле снижения "тени" надо работать в двух направлениях (26)

Gitanas Nausėda
Амбиции правительства, связанные с выведением денег из тени, могут быть реализованы, однако для этого нужно усовершенствовать администрирование налоговой системы и облегчить налоговую ношу, убежден советник банка SEB Гитанас Науседа, который заметил, что в Литве неохотно снижают налоги.

В апреле – нехарактерное замедление рынка недвижимости (9)

В апреле – нехарактерное замедление рынка недвижимости
В Литве в этом году необычно поздняя весна и иная ситуация на рынке недвижимости, сказано в пресс-релизе Центра реестра.

МВФ сделал прогноз по росту экономики Литвы (17)

Tarptautinis valiutos fondas
Экономика Литвы в этом и в следующем году должна вырасти на 3,2%, утверждает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Кристоф Клинген.
Facebook друзья
Rambler's Top100