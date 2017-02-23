ЛЖД унифицируют тарифы для погрузочных компаний Клайпедского порта

Новое руководство литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) готово в ближайшее время изменить применяющееся в отношении погрузочных компаний Клайпедского порта ценообразование и унифицировать тарифы.

Приступивший к работе чуть больше месяца назад новый директор Дирекции грузовых перевозок Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас, который на этой неделе встретился с руководством погрузочных компаний Клайпедского порта, сказал BNS, что целью является создать единые и одинаковые условия для всех погрузочных компаний порта.

"С целью приведения в соответствие условий. В Клайпедском регионе, в зависимости от станции, на которую прибывает груз - Draugyste или Klaipeda, - были установлены различные коэффициенты для ввозимых грузов. Теперь условия приведены в соответствия с тем, чтобы не отдавать приоритет; Клайпеда считается одним узлом и все погрузочные компании становятся равноценными", - сказал Э. Лазаускас BNS.

По его словам, утвердить новое ценообразование намечается в течение месяца.

Глава Литовской ассоциации морских погрузочных компаний и гендиректор компании Klaipedos konteineriu terminalas (Клайпедский контейнерный терминал) Вайдотас Шилейка сказал BNS, что на этой неделе портовые погрузочные компании были поставлены в известность о планирующихся Lietuvos gelezinkeliai изменениях в ценообразовании.

"Мы убеждены, что новое руководство Lietuvos gelezinkeliai сейчас применяет единое, понятное ценообразование, никаких исключительных условий нет. Трудно сказать, что видят другие компании, но, общаясь с новым руководством, мы видим его четкое представление и желание делать все прозрачно, четко и понятно для всех", - сказал BNS В. Шилейка.

Литовские железные дороги в начале января отменили исключения тарифов грузоперевозок для контролируемой концерном Achemos grupe стивидорной компании Klasco.

В Клайпедском порту действует 14 погрузочных компаний, в том числе - контролируемое Achemos grupe предприятие по погрузкам нефтепродуктов Kroviniu terminalas (Грузовой терминал), государственная компания Klaipedos nafta, частные компании Bega, Klaipedos Smelte, Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов, 30% акций принадлежит белорусскому производителю удобрений "Беларуськалий"), Klaipedos konteineriu terminalas (Клайпедский контейнерный терминал) и др.