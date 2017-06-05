"ЛЖД" пытается привлечь как можно больше грузов из Китая

В понедельник в Литву прибыл первый в этом году транзитный состав из Китая, и "Литовская железная дорога" ("ЛЖД") надеется привлечь ещё больше грузов из Азии. Планируется, что в этом году из Китая в общей сложности придут 15-20 составов.

"Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше доставляемых из Китая в Европу грузов перевозилось через Литву. Мы занимаем отличное географическое положение и можем предоставить своим партнёрам уникальную возможность воспользоваться железнодорожным коридором Европы", - отмечает в пресс-релизе "ЛЖД" заместитель гендиректора Геримантас Баканас.

Прибывший в понедельник на железнодорожную станцию Кена поезд после 9-дневного путешествия доставил 82 контейнера международной логистической компании Hupac Intermodal SA, в которых находятся химические материалы для заводов Германии и Франции.

Только за 2016 год из Китая в Европу прибыло 1700 поездов, но в 2017-м их число должно увеличится до 2500, а в 2025-м - до 5000.

Как сообщает "ЛЖД", активизируется сотрудничество и с китайскими логистическими компаниями. При посредничестве представительства компании "ЛЖД" в Китае началось сотрудничество и с такими транспортными компаниями этой страны, как Sinotrans, CMG, CAMC, Gentrans, Kerry Logistics, CSALC, Lianyunagng Port Group, Zhengzhou International hub, CRCT, CRIMT и др.