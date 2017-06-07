"ЛЖД" планирует возить пассажиров в Даугавпилс

Закрыв маршрут в Москву, компания "Литовская железная дорога" ("ЛЖД") планирует возить пассажиров в латвийский Даугавпилс. По словам представителя компании, "ЛЖД" уже готова, ожидают окончательного одобрения латвийских коллег.

"Со своей стороны мы уже готовы, нужно завершить согласование с латвийской стороной", - сообщил BNS Мантас Дабаускас. По его словам, маршрут будет запущен в ближайшие месяцы.

Сейчас "ЛЖД" возит пассажиров до находящегося у границы Турмантаса, однако хочет продлить маршрут на 15 км до Даугавпилса.

В понедельник представители "ЛЖД" вели консультации о новых маршрутах с Latvijas dzelzcels.