"ЛЖД" планирует возить пассажиров в Даугавпилс

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 07:50
Закрыв маршрут в Москву, компания "Литовская железная дорога" ("ЛЖД") планирует возить пассажиров в латвийский Даугавпилс. По словам представителя компании, "ЛЖД" уже готова, ожидают окончательного одобрения латвийских коллег.
© A.Stackevič nuotr.

"Со своей стороны мы уже готовы, нужно завершить согласование с латвийской стороной", - сообщил BNS Мантас Дабаускас. По его словам, маршрут будет запущен в ближайшие месяцы.

Сейчас "ЛЖД" возит пассажиров до находящегося у границы Турмантаса, однако хочет продлить маршрут на 15 км до Даугавпилса.

В понедельник представители "ЛЖД" вели консультации о новых маршрутах с Latvijas dzelzcels.

BNS
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