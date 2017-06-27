ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам

Ожидается, что после утверждения правлениями обеих компаний на прошлой неделе новых условий, обновлённое соглашение будет подписано в среду.

Представитель премьер-министра Литвы Томас Бержинскас BNS подтвердил, что соглашение будет подписано в среду в Доме правительства.

Представитель LG Мантас Дубаускас агентству BNS сказал, что правление компании договор с Orlen Lietuva одобрило.

Детали договора - конфиденциальные, ни одна из сторон их не раскрывает.

По имеющимся у BNS сведениям, Orlen и Lietuvos gelezinkeliai пришли к компромиссу относительно тарифов на перевозку нефтепродуктов и по взаимным задолженностям за 2014-2016 гг.

Отношения между компаниями ухудшились в 2014 г., когда правительство Литвы изменило порядок сборов на инфраструктуру - они увеличились на опасные грузы, в том числе и на нефтепродукты.

Компания Orlen Lietuva с 2014-го в одностороннем порядке стала платить меньше, чем указывалось в счетах, так как считала, что железнодорожники начисляют дополнительные платежи, которые не были предусмотрены договором о тарифах.

Затем начались судебные тяжбы - Orlen Lietuva требовала от ЛЖД уплатить около 70 млн евро, а ЛЖД от нефтяников - примерно 40 млн евро.