ЛЖД и Orlen закончили переговоры по тарифам и долгам

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 10:40
Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и принадлежащая польскому концерну Orlen группа нефтеперерабатывающих предприятий Orlen Lietuva завершили переговоры по тарифам на грузоперевозки по железной дороге на период с 2014 по 2023 гг.
© Lietuvos geležinkeliai

Ожидается, что после утверждения правлениями обеих компаний на прошлой неделе новых условий, обновлённое соглашение будет подписано в среду.

Представитель премьер-министра Литвы Томас Бержинскас BNS подтвердил, что соглашение будет подписано в среду в Доме правительства.

Представитель LG Мантас Дубаускас агентству BNS сказал, что правление компании договор с Orlen Lietuva одобрило.

Детали договора - конфиденциальные, ни одна из сторон их не раскрывает.

По имеющимся у BNS сведениям, Orlen и Lietuvos gelezinkeliai пришли к компромиссу относительно тарифов на перевозку нефтепродуктов и по взаимным задолженностям за 2014-2016 гг.

Отношения между компаниями ухудшились в 2014 г., когда правительство Литвы изменило порядок сборов на инфраструктуру - они увеличились на опасные грузы, в том числе и на нефтепродукты.

Компания Orlen Lietuva с 2014-го в одностороннем порядке стала платить меньше, чем указывалось в счетах, так как считала, что железнодорожники начисляют дополнительные платежи, которые не были предусмотрены договором о тарифах.

Затем начались судебные тяжбы - Orlen Lietuva требовала от ЛЖД уплатить около 70 млн евро, а ЛЖД от нефтяников - примерно 40 млн евро.

BNS
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