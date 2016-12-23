Люди стоят в очередях за дешевыми карпами

Жители, которые намерены приготовить 12 блюд на Сочельник, в пятницу с раннего утра ищут в магазинах праздничные предложения.

Читатель DELFI Юстас зафиксировал в вильнюсском Iki очередь за карпами.

"Это лишь часть очереди. Охранники рассказали, что фотографировали, что творилось перед открытием магазина – покупатели буквально бежали внутрь магазина. Другим сказали прийти к 11 ч., когда должны были привезти рыбу", – рассказал он.

В издании Iki сказано, что 23 декабря живых карпов будут продавать с 42% скидкой. За килограмм – 1,99 евро, а не 3,47 как обычно.

"Предложение действует только в тех магазинах Iki, где есть аквариумы для рыб. Количество рыбы ограничено", – сказано в сообщении сети.

"Эти предложения больше предназначены для подготовки праздничного стола и действуют только один день. Карп - одно из самых популярных блюд на Сочельник, поэтому перед праздниками растут продажи этой рыбы. Сегодня мы делаем на нее скидку", – сказала пресс-секретарь сети Iki Берта Чайкаускайте.

"Большим интересом со стороны покупателей пользуется свежая утка по 1,99 евро за кг. Дешевле продаем селедку, мороженое тесто, популярный кофе, подсолнечное масло, мясо и другие товары. Чтобы хозяйкам не пришлось много времени проводить на кухне, предлагаем 25% скидку на пироги и печенье Pagaminta Iki, а для детей со скидкой в 26% предлагаем скидку на сладкие сырки, на мороженое в упаковках 30%, на шоколад и конфеты 40%", – сказала представитель Iki.

"Мы думали о том, какие блюда покупатели будут готовить на праздники, какие продукты им понадобятся, поэтому предложили и соответствующие акции. Сейчас у нас со скидкой 20–50% можно купить рыбу, морепродукты, мясо, птицу, на изделия Maximos meistrai - Meistro kokybės, на продукты с продолжительным сроком годности: консервированные овощи, фрукты, консервы, сладости, сыры и фрукты, другие деликатесы", – перечислила пресс-секретарь Maxima LT Ренате Данте.

Представитель Maxima прибавила, что очередей в магазинах пока нет, поскольку компания не только подумала об акциях, но и увеличила число работников.

Представитель Lidl Lietuva Агне-Даля Гайжаускене сказала DELFI, что их принцип – всегда предлагать привлекательное соотношение цены и качества, поэтому в праздники множество товаров продают со скидками.

Гайжаускене сказала, что 23 декабря в магазинах Lidl можно купить свежую утку по 1,89 евро за кг (обычная цена – 2,99 евро), разделанных карпов по 1,89 евро/кг (обычная цена – 3,99 евро) и свиной окорок по 1,99 евро за кг (обычная цена – 3,69 евро).

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис также сказал, что в сети объявлено множество акций. Обо всех акциях можно узнать из каталога, где больше всего скидок объявлено на конфеты и сладости.

Norfa предлагает скидку в 30% на цветы в горшках, 40% на бокалы и мешки для мусора, со скидками продают книги.