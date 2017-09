Вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис подтвердил газете, что были обнародованы заявки на новые направления полетов из Каунаса и авиакомпания LOT представила предложение выполнять полеты в Варшаву. "Комиссия по повышению конкурентности Каунаса объявила подачу заявок, чтобы появились связи с другими аэропортами, из которых было бы удобно и быстро путешествовать в другие страны Европы. Мы получили заявку LOT, рассмотрели ее. Мы считаем, что она соответствует нашим целям, а рейс в Варшаву заметно повысил бы конкурентность и доступность города", - сказал вице-мэр. В случае подписания договора с авиакомпаний Каунас должен будет взять на себя обязательство о выделении финансирования на три года. В первый год должно быть выделено 150 тыс. евро, во второй год - 125 тыс. евро, в третий - 100 тыс. евро. Через три года нужно будет решать, продлить ли договор. Вице-мэр отметил, что из Варшавского аэропорта открываются другие направления полетов.

