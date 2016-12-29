Литву в споре с "Газпромом" будет представлять Shearman & Sterling

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 11:15
Представлять Литву в споре по неблагоприятному для неё решению Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну "ГАЗПРОМ" 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman&Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.
© Sputnik/Scanpix

С парижским отделением этой конторы подписан предварительный контракт стоимостью 1 млн евро и продолжительностью 3 года. Контора Shearman&Sterling LLP была единственным участником конкурса, предложившая расценку 600 евро за час, говорится на Центральном портале общественных закупок.

В сентябре Литва подала в суд Швеции прошение об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между государством и "ГАЗПРОМОМ". Представитель минэнерго Литвы Андрюс Йовайша BNS сказал, что в настоящее время они ждут, когда россияне пришлют свой отзыв по иску Литвы.

Заседание суда, по его словам, должно состояться в 2017 г., а решение возможно в конце 2017-го.

Shearman & Sterling LLP интересы Литвы защищала и в споре с французским концерном Veolia в Вашингтонском арбитраже.

В длящемся четыре года споре правительства Литвы с "ГАЗПРОМОМ" относительно переплаты за газ в сумме 1,4 млрд евро Стокгольмский арбитраж не усмотрел вины российского концерна, но признал, что "ГАЗПРОМ", поставляя газ Литве и владея акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos, таким образом создал конфликт интересов.

BNS
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Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling
Представлять Литву в споре относительно неблагоприятного для неё решения Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну ГАЗПРОМ 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman &Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.

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Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling
Представлять Литву в споре по неблагоприятному для неё решению Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну "ГАЗПРОМ" 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman&Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.

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