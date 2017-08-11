Литве предлагают стать страной-донором Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому Минфин намерен передать часть своих функций в МФВ Центробанку Литвы – а тот заметил, что больших перемен в ЦБ в связи с этим не будет, поскольку и до сих пор Минфин и ЦБ сотрудничали.

В подготовленном Минфином проекте закона о членстве в МВФ предлагается передать ЦБ функции фискального агентства. По данным Минфина, если Литва станет страной-донором, то могут увеличится расходы бюджета, поэтому если эти функции перейдут к ЦБ, то этого риска удастся избежать.

Сам ЦБ утверждает, что больших перемен в связи с этим не будет.

"Предложенные перемены связаны с тем, что МВФ пригласил Литву присоединиться к плану финансовых операций, в котором участвуют только крепкие и стабильные в финансово плане страны-члены МВФ, иными словами, Литве предложили стать страной-донором.

Сейчас из 189 членов МВД - 51 - страна-донор. ЦБ сможет участвовать в программах донорства МВФ от имени Литвы. Существенных перемен в деятельности ЦБ в связи с этим не намечается, поскольку до сих пор по всем вопросам членства Литвы в МВФ ЦБ сотрудничает с Минфином", – сказал BNS представитель ЦБ Марюс Скуодис.

По его словам, пока сложно сказать, сколько средств Литва сможет давать в долг, но это могут быть суммы от 50 до 160 млн. евро.

"Для этих операций будут использовать финансовое имущество ЦБ Литвы, которым оплачена квота Литвы в МВФ, т.е. часть страны в финансовом котле МВФ – около 554 млн. евро. Пока сложно прогнозировать, какая часть этой квоты будет использоваться для донорства, но по опыту других стран, вероятно, в течение 5 лет будет использовано около 54–160 млн. евро", – сказал он.

Став страной-донором, Литва сможет заработать на этом, поскольку сейчас переменная часть ставки составляет 0,59%.

По данным Минфин, МВФ предложил Литве стать донором, поскольку она ввела евро.

Литва стала членом МВФ в 1992 году.