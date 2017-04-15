Литва за китайцев борется с Латвией

"Клайпедский морской порт - однозначно наиболее растущий порт в Балтийском регионе, это незамерзающий порт и для того амбициозного проекта, какой одобрил Правительственный стратегическ5ий комитет развитию морского порта и расширению внешнего порта, и если мы этот проект осуществим, то о конкуренции наших братишек (латышей - BNS) сложно будет говорить", - сказал в пятницу по окончании встречи с третьим по иерархии лицом Китая С.Сквернялис.
На встрече, отметил он, речь шла преимущественно о возможностях сотрудничества в области транспорта и логистики, что больше всего интересовало китайскую делегацию.
Привлечь китайские инвестиции Литва стремится не один год, но компании этой страны в Литву идут с опаской. На вопрос, почему так происходит, премьер ответил, что осторожность - обоюдная.
В марте прошлого года глава China Merchants Group Ли Дзянхонг заявил, что Литва становится всё более близким партнёром. Обосновавшаяся в Гонконге компания, отметил он, выбрала Литву в качестве базы для дальнейшего распространения на страны Центральной и Восточной Европы.
Группа планировала учредить в Литве два представительства - одно в Вильнюсе, а второе в Клайпеде, а также принять участие в работах по сооружению глубоководного порта в Клайпеде.
С этой компанией стремится поддерживать связи и Lietuvos geležinkeliai (Железные дороги Литвы), старающаяся привлечь грузы из строящегося в Беларуси индустриального парка.
Китай является второй экономикой в мире, прирост которой в прошлом году составил 6%, аналогичные темпы ожидаются и в 2017-м.