Литва стремится включить терминал СПГ в список проектов дотируемых ЕК

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 16:07
Литва подала заявку на включение Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в список проектов общего интереса Европейского союза (англ. - projects of common interest, PCI).
LNG Terminal
© DELFI / Orestas Gurevičius

Если Европейская комиссия его утвердит, страна сможет надеяться на получение финансовой поддержки в размере не менее 100 млн евро, что позволит Литве снизить цену на газ для жителей всех стран Балтии.

Положительное решение в сущности означало бы, что построенный на средства Klaipedos nafta и содержащийся на средства потребителей страны терминал будет признан региональным проектом.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что литовское правительство в последнее время активно разговаривает с латышами и эстонцам, для которых поддержка этого проекта тоже очень важна. Об этом же пойдёт разговор и 8 мая на встрече премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Таллине, кроме того, планируется поездка премьеров трёх стран Балтии на Клайпедский терминал СПГ и в Инчукалнское газохранилище в Латвии.

По словам министра, если Клайпедский терминал будет включён в этот список, это откроет путь просить у ЕС поддержки по Мере инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF). Но реально такая возможность может появиться только в начале 2018-го, после того как в конце этого года будет составлен окончательный список PCI.

По утверждению Вайчюнаса, ЕК, отклонившая в феврале заявку эстонской компании Alexela о выделении 344 млн. евро для частичного финансирования строительства терминала СПГ в Палдиске, косвенно подтвердила свою позицию, которая дает возможность надеяться на помощь Клайпедскому терминалу.

Кроме того, Хорватии на строительство терминала СПГ на острове Крка Еврокомиссия в этом году выделила 101 млн евро, а это уже, по утверждению главы Минэнерго, является прецедентом, так как ЕК оказала поддержку технологии плавучего судна-терминала (FSRU), которая ранее считалась не подлежащей оказанию поддержки CEF.

Экс-министр энергетики Рокас Масюлис ранее BNS утверждал, что если удастся договориться с ЕК относительно поддержки для выкупа сунта-газохранилища Independence, то это облегчит ведение переговоров с норвежской Hoegh LNG по досрочному выкупу судна, т.е. ранее оговоренного договором срока в 2024 году.

За аренду этого судна Klaipėdos nafta в год платит около 65,95 млн евро), а за десять лет получится сумма в 659,5 млн евро.

BNS
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