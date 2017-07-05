Литва: разница в зарплатах мужчин и женщин в 2016 году увеличилась

В Литве разница в зарплатах женщин и мужчин в 2016 году составила 13,4%, а по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 0,4 проц. пункта.

По данным Департамента статистики, на увеличение разрыва оказали влияние не правовые, а социально-экономические факторы - количество мужчин и женщин в определенной экономической деятельности, их профессия, образование, возраст, рабочий стаж и прочие причины.

Наиболее значительная разница в зарплатах мужчин и женщин была в 2016 году в компаниях финансовой деятельности и страхования - 38,3%. В компаниях информационного сектора и связи этот показатель был 29,9%, в секторе здравоохранения и социального труда – 29,6%.

В целом в хозяйстве страны, за вычетом сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, а также госслужбы и обороны, сектора обязательного социального страхования, этот показатель в 2016 году составил 14,4% - на 0,2 пункта больше, чем в 2015 году.

В Евросоюзе в 2015 году этот показатель составил 16, 3% и за год сократился на 0,4 пункта.