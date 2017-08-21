Литва рассчитывает получить больше газа из США

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BNS
понедельник, 21 августа 2017 г. 18:20
После того как в понедельник в Клайпеду прибыла первая партия американского сжиженного природного газа (СПГ), ожидается, что газа прибудет и больше. Однако политики и участники рынка пока не прогнозируют, что российский ГАЗПРОМ из Литвы будет вытеснен на все времена.
Į Klaipėdos uostą atplaukė dujovežis "Golar Seal"
© DELFI / Virginija Spurytė

"Это первый, но точно не последний груз, с учётом рыночной ситуации и развития рынка мы можем рассчитывать, что этих грузов будет всё больше и больше. Несомненно, это бизнес, давление конкуренции, но всё только на пользу", - отметил на пресс-конференции в понедельник министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

В сентябре в Литву должно прибыть ещё одно судно из США, но министр рассчитывает, что придёт больше американских судов.

О том, что данный груз укрепляет партнёрство государств, в Twitter отметил и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Стратегическое партнёрство США и Литвы крепнет с каждым днём. Первая партия СПГ из США прибыла в Клайпеду. Это чрезвычайно важно для всего региона", - указал он.

Заместитель посла США в Литве Говард Соломон уверяет, что договор между Lietuvos duju tiekimas и Cheniere Energy базируется на коммерческой основе.

Как Ж.Вайчюнас, так и глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас утверждают, что СПГ из Америки в настоящее время стоит дешевле, чем газ от ГАЗПРОМ, но пока не прогнозируют, будет ли российский газ вытеснен с рынка.

Судно Clean Ocean со сжиженным природным газом (СПГ) прибыло в Клайпедский порт в 5:30 утра. Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.

В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.

BNS
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Бизнес

Литва рассчитывает получить больше газа из США (31)

Į Klaipėdos uostą atplaukė dujovežis Golar Seal
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