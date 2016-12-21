Литва проигрывает Польше в борьбе за украинских специалистов

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 09:31
Польша переманивает квалифицированную рабочую силу из соседней Украины.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Литва, где порядок трудоустройства лиц из третьих стран гораздо более сложный и длительный, проигрывает в конкурентной борьбе за украинских специалистов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

"Потребность в водителях дальних рейсов остается высокой. Когда начались беспорядки в Украине, у нас был прекрасный повод привлечь хороших украинских водителей, к сожалению, мы его упустили. Негибкостью Литвы успешно воспользовалась Польша", - отметил президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас.

По словам старшего юриста адвокатского профобъединения iLAW Светланы Наумчик, вступающий в силу с начала 2017 года новый закон о правовом положении иностранцев частично упростит требования к трудоустройству в Литве иностранцев.

Тем, чья профессия будет включена в список недостающих, разрешение на работу будет выдаваться в течение не 2 месяцев, а 14 дней.

BNS
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