Литва присоединяется к жалобе Польши в суде ЕС по поводу Nord Stream

Правительство страны аргументирует это тем, что решение Брюсселя может повысить зависимость Европы от российского газа и повредить Украине.

Правительство на прошлой неделе утвердило участие Литвы в деле суда Евросоюза (ЕС), подтвердила в четверг BNS пресс-атташе министра энергетики Аурелия Верницкайте.

По ее словам, Литва стремится к тому, чтобы конкуренция на европейском рынке газа увеличивалась, а решением ЕК "повышается энергетическая зависимость от "Газпрома", кроме того, это может повлечь негативные последствия для Украины, потому что сократится транзитный поток газа через эту страну".

ЕК осенью прошлого года повысила квоту использования ответвления газопровода Opal для "Газпрома". Находящийся в Восточной Германии газопровод Opal связан с газопроводом Nord Stream в Балтийском море между Германией и Россией. Критики говорят, что увеличение объемов использования Opal и Nord Stream может сократить транзит газа через Польшу и Украину.

Вступление Литвы в дело может расцениваться как политическая поддержка, литовские специалисты также представят суду свои аргументы, но главным истцом останется польское правительство.

Находящийся в Киеве литовский премьер Саулюс Сквернялис в четверг сказал, что Украина должна остаться важным транзитным путем в Европе.

"Мы поддерживаем ваше стремление остаться транзитной страной, Украина и в дальнейшем должна оставаться важным транзитным путем в Европе. Мы решили поддержать польскую сторону в судебных процессах по Nord Stream-2", - сказал С. Сквярнялис на совместной пресс-конференции премьеров стран Балтии и Украины.

Литва в этом году купит у "Газпрома" чуть больше половины всего необходимого ей количества газа.