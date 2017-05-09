Литва отключит одну линию ЛЭП с Беларусью

В рамках реконструкции подстанции снятой с эксплуатации Игналинской АЭС Литва отключит одну из пяти линий электропередачи (ЛЭС), соединяющих с Беларусью.

По словам министра энергетики Жигмантаса Вайчюнаса, одним проектом будут реализованы несколько целей.

В среду правительство решит, признать ли проектом государственной важности реконструкцию подстанций на Игналинской АЭС и в Утене. Эта реконструкция важная для синхронизации ЛЭП Балтийских стран. По словам Ж.Вайчюнаса, после реализации проекта, снизится возможность поступления электроэнергии с Белорусской АЭС в Литву.

По его словам, проект реконструкции должен быть реализован к 2020 году.

Глава электропередающей компании Litgrid Дайвис Вирбицас в ответ на вопрос о том, обсуждалось ли отключение линии с Белоруссией, ответил, что сначала решение должна принять сама Литва, а потом о нем сообщат соседнему государству.

"Прежде всего, нужно принять решение дома, а тогда уже говорить с соседями. Скажем, что Беларусь, когда строила АЭС в Островце и реконструировала сеть, прежде всего определилась сама, подготовила схему, информировала нас об изменениях, и в этом смысле они задали тон в этой сфере. Если завтра будет принято решение правительства, то соответственно мы сообщим об этом решении", - сказал Д. Вирбицас.