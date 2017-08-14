Литва отказывается от должности сельхозатташе в России

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BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 10:07
Литва намерена отказаться от должности атташе по сельскому хозяйству в России и учредить такую должность в Японии. Это предусмотрено в подготовленном Министерством сельского хозяйства проекте правительственного постановления.
© DELFI / Domantas Pipas

Как утверждает Минсельхоз, из-за эмбарго на сельхозпродукцию и продукты питания объемы и возможности деятельности сельхозатташе в России сильно уменьшились. Также активизировался поиск новых рынков.

"С целью оптимизации географического размещения атташе по сельскому хозяйству мы предлагаем учредить должность в Японии с учетом того, что Япония является самым большим по денежной стоимости рынком продовольствия в мире - она импортирует более 60% необходимых продуктов питания", - говорится в разъяснительном документе Минсельхоза.

Сейчас сельхозатташе Литвы работают в Евросоюзе, Китае, Германии и Италии, а атташе по сельскому хозяйству и коммерции - в США.

Япония в этом году разрешила Литве экспортировать говядину и мясо птицы, кроме того, литовские предприятия могут экспортировать в эту страну молочные продукты.

BNS
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Бизнес

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