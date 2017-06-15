Литва остаётся зависимой от импортируемой энергии

Потребности Литвы в топливно-энергетических ресурсах в прошлом году возросли на 2,9%, страна всё ещё остаётся зависимой от импортируемой энергии.

Показатель энергозависимости Литвы в прошлом году достигал 75,3% и всё ещё превышает средний показатель по Европейскому союзу, который в 2015-м составлял 54%, информирует Департамент статистики страны.

По предварительным данным, совокупные топливно-энергетические затраты страны за прошлый год увеличились на 2,4% до 7,33 млн тонн в нефтяном эквиваленте. В прошлом году часть этих затрат составляли нефть и нефтепродукты (38,9%) и природный газ (25,1%).

Конечное потребление энергии в прошлом году возросло на 5%. В структуре конечных потребителей львиную долю занимают секторы транспорта и домашних хозяйств, в которых в 2016 г. было потреблено соответственно 38,5 и 28% энергии. Доля промышленного сектора в структуре конечного потребления составляла 18,8%.