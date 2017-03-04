Литва опустилась в индексе цифровой экономики ЕС

Литва в опубликованном Еврокомиссией индексе цифровой экономики и общества Евросоюза за год опустилась на одну позицию и заняла 13-ое место.

В 2017-ом году Литва была оценена в 0,55 балла (в 2016 году - столько же) по шкале от нуля до 1. Средний результат Евросоюза 0,52 балла (в 2015 году - 0,49 балла), сообщило представительство ЕК в Литве.

В прошлом году сообщалось, что Литва в этом индекса заняла 13-ое место, однако после изменений некоторых методов вычисления индекса всех стран ЕС и его пересчета, Литва заняла в 2016-ом 12-ое место.

"Результаты Литвы лучше среднего показателя ЕС во всех сферах, за исключением сферы человеческого капитала, где прогресс ограничен. При учете валентности инфраструктуры показатели Литвы одни из лучших в Европе, особенно в сфере охвата фиксированной и мобильной связью, однако Литва отстает по показателю возможности воспользоваться созданными условиями", - говорится в сообщении ЕК.

По сообщению Еврокомиссии, Литва продолжает лидировать в ЕС по показателю чтения новостей в интернете, многие используют услуги банков в интернете и видео-звонки. ЕК отмечает, что количество граждан, пользующихся электронными услугами власти остается выше, чем средний показатель в ЕС, однако в сфере открытых данных показатели Литвы все еще ниже среднего по ЕС.