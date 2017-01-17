Литва опережает соседей в списке инновативных стран Bloomberg

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BNS
вторник, 17 января 2017 г. 18:55
Литва опережает прочие Балтийские страны в списке наиболее инновационных экономик мира, составленном агентством новостей Bloomberg.

В этом году, как и в прошлом, Литва в списке пятидесяти стран находится на 32-ом месте.

Эстония поднялась на одну ступеньку и находится на 33-ей позиции, а латвийцы, также подтянувшиеся на одну позицию, стали 39-ми.

Польша поднялась на одну ступеньку до 22-ого места.

Список, как и в прошлом году, возглавляет Южная Корея.

При составлении рейтинга страны оценивались по показателю расходов на научные исследование, развитие и концентрации компаний высоких технологий, чьи акции котируются на биржах.

BNS
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