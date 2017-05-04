Литва: обязательства "Газпрома" не предотвращают злоупотреблений

 (19)
BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 09:48
Предлагаемые российским концерном "Газпром" обязательства перед Литвой и другими газовыми рынками Центральной и Восточной Европы больше не соответствуют сегодняшним реалиям.
© Reuters/Scanpix

В долгосрочной перспективе не обеспечивают, что "Газпром" не будет злоупотреблять доминирующим положением на рынке и не станет ограничивать конкуренцию, заявило Министерство энергетики, представив такую позицию Еврокомиссии (ЕК).

"Эти обязательства "Газпрома" не обеспечивают, что литовские предприятия смогут покупать газ свободно и по справедливой цене, потому что ситуация на рынке очень изменилась. Конкурентную цену, а также энергетическую безопасность сегодня нам обеспечивает терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, ставший альтернативой российскому газу. Второе, все обязательства не компенсируют и не возмещают тот миллиардный ущерб, который потребители Литвы и всего региона понесли в прошлом из-за злоупотребления "Газпромом" монопольным положением", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, для Литвы важны обязательства "Газпрома", связанные с обменом газом и возможностью менять места доставки газа, договариваться вновь о ценах, однако они почти неприменимы из-за большого количества дополнительных условий, которые выставил российский концерн.

Министерство энергетики предложило ЕК расширить обязательства "Газпрома" и отказаться от избыточных условий, например, "Газпрому" следовало бы автоматически пересматривать договорные цены с учетом их колебаний в местах торговли газом Западной Европы. В силу географического положения затраты на транспортировку российского газа в Литву ниже, чем в Западную Европу, поэтому на соответствующую часть должна быть снижена и цена поставляемого Литве газа.

Также предлагается обязать "Газпром" создать условия, чтобы можно было менять место доставки газа на любую точку в Европе, куда поставляет газ "Газпром". Это должно распространяться не только на долгосрочные, но и на краткосрочные контракты.

Обязательства "Газпрома", которые, по мнению ЕК, позволят свободно поставлять газ странам Балтии и одновременно обеспечат конкурентные цены, представлены с целью положить конец начатому ЕК по инициативе Литвы и продолжающемуся уже пять лет антимонопольному расследованию против "Газпрома".

Подсчитано, что из-за несправедливого ценообразования, применявшегося "Газпромом", Литва понесла убытки на сумму примерно 1,5 млрд. евро.

Расследование о злоупотреблениях "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке Центральной и Восточной Европы ЕК начала в 2012 году. Расследование начато из-за возможных нарушений в восьми странах.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Литве приступает к работе миссия МВФ (11)

International Monetary Fund
В Литве приступает к работе миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Литва: обязательства "Газпрома" не предотвращают злоупотреблений (19)

Литва: обязательства Газпрома не предотвращают злоупотреблений
Предлагаемые российским концерном "Газпром" обязательства перед Литвой и другими газовыми рынками Центральной и Восточной Европы больше не соответствуют сегодняшним реалиям.

Готовят ограничение для любителей наличного расчета (12)

Готовят ограничение для любителей наличного расчета
В скором времени может стать непростой задачей покупка не самого дешевого автомобиля на рынке или долгосрочной аренды квартиры при наличном расчете.

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов (20)

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов
Новый руководитель литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс надеется, что в будущем компания будет получать доходы не только от терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), но и от международных проектов.

Apple: неожиданный спад интереса к айфону (1)

raudonas iPhone, Apple nuotr.
Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад.
Facebook друзья
Rambler's Top100