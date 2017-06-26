Литва купила газ у компании Cheniere Marketing International

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:37
Литовская компания по поставкам и торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) подписала договор с компанией Cheniere Marketing International и купила у нее груз сжиженного природного газа (СПГ).
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал BNS, что планируется, что газ будет доставлен из США, однако точное его происхождение станет известно, когда танкер с СПГ выдвинется в Клайпеду. Если газ придет в Литву из США, то тогда это будет первый раз, когда Литва получила СПГ этой страны.

Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.

"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Lietuvos duju tiekimas в этом году уже купила СПГ у другой американской компании - Koch Supply & Trading, однако сам газ был доставлен не с Американского материка, а из Норвегии.

BNS
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Литва купила газ у компании Cheniere Marketing International (232)

Литва купила газ у компании Cheniere Marketing International
Литовская компания по поставкам и торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) подписала договор с компанией Cheniere Marketing International и купила у нее груз сжиженного природного газа (СПГ).

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