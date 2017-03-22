Литва и Польша в Вильнюсе провели переговоры о синхронизации

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BNS
среда, 22 марта 2017 г. 10:45
Представители правительств Литвы и Польши проведут переговоры по важному для энергетики стран Балтии проекту в связи с планами отключения Литвы от российского энергокольца БРЭЛЛ и синхронизации с Западной Европой через Польшу.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Andrius Ufartas

Это будет первая встреча политиков после того, как польская компания PSE предложила идею прокладки смычки с Литвой по морю.

В среду на встрече в Вильнюсе встретятся министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас и вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка. Ж.Вайчюнас отметил, что на встрече попытается выяснить отношение Польши к синхронизации, однако содержание политического соглашения между ней и Балтийскими странами пока не согласуется.

"Мы должны прийти к общему подходу и соглашению, о тексте речь пока не идет, мы хотим пока услышать друг друга, выслушать позиции, узнать проблемные точки того или иного сценария. Цель - получить более прочное соглашение, после которого могут приниматься решения на техническом уровне", - сказал BNS Ж. Вайчюнас.

Польша, которая и ранее была скептически настроена по поводу второй линии, на минувшей неделе предложила вместо второй линии проложить морской кабель по суше. Глава PSE Эрик Клоссовский в интервью газете Rzeczpospolita заявил, что смычка может быть использована и для соединения польских ветряных парков с землей.

Ж.Вайчюнас не комментировал предстоящую беседу с М.Куртыкой и возможности прокладки морского кабеля.

BNS
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