Литва и Азербайджан ищут точки соприкосновения в транспортной сфере

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 10:44
В понедельник в Вильнюсе состоялась встреча министров иностранных дел Литвы и Азербайджана, которые обсудили вопросы развития транспортных проектов.
© Shutterstock nuotr.

"(Самыми важными) являются те области, в которых имеются определённые наработки, особенно в транспортной сфере. С подключением Азербайджана к проекту "Викинг" открываются более широкие перспективы распространения через Азербайджан в другие регионы, которые для нас были недоступными", - заявил журналистам по окончании встречи глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Это чрезвычайно важно экономически, в т.ч. для самого Клайпедского порта (...) Мы должны поработать с тарифами, конкурентоспособностью, но в принципе это стратегическое направление", - акцентировал он.

Контейнерный поезд "Викинг" в соответствии с соглашением от 2003 года между Литвой, Беларусью и Украиной о развитии перевозок грузов по маршруту Балтийское море – Чёрное море доставляет грузы в порты Клайпеда, Одесса и Ильичёвск.

Он может перевозить специализированные контейнеры, а также фуры с полуприцепами, которые из Скандинавии и стран Западной Европы доставляются морским транспортом в Клайпедский порт и далее - в Украину, Беларусь, в Закавзказье и на Ближний Восток.

Азербайджан присоединился к этому проекту в 2016 году. Это позволило расширить маршрут контейнерного поезда до стран, находящихся в глубине Азии, добираться альтернативным путем в Казахстан и Китай.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что сейчас рассматривается создание и других альтернативных маршрутов, которые позволят соединить Европу и Дальний Восток.

"Это геостратегические проекты, если говорить о транспортных связях", - сказал политик.

BNS
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