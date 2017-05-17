Литва готовится ратифицировать Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой

В среду Кабмин определится по поводу подготовленного МИД проекта постановления, которым правительство попросит президента страны Далю Грибаускайте вынести упомянутый договор на ратификацию в сейм.

По сообщению министерства, соглашение облегчит условия выхода литовских товаров и услуг на канадский рынок, отличающийся большой покупательной способностью, и предоставит возможность литовским компаниям участвовать в публичных закупках в Канаде.

Дипломаты отмечают, что соглашение создаст условия для значительного улучшения торговых условий, увеличения литовского экспорта в Канаду, будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту Литвы. Значительное улучшение условия работы на канадском рынке будет особо выгодно малому и среднему бизнесу.

Согласно данным, представленным МИД, литовские экспортеры благодаря либерализации таможенных пошлин, предусмотренной в соглашении, сэкономят более 1 млн. евро таможенных пошлин в год. Соглашение предоставит возможность литовским компаниям экспортировать произведенные ими товары в Канаду без пошлин на импорт, что сократит время оформления документов на границе.

Критики же опасаются, что после вступления в силу договора Литву заполонят более дешевые, генетически модифицированные продукты.

Договор между ЕС и Канадой упразднит 99% пошлин. Канадский премьер и главы ЕС подписали это соглашение 30 октября прошлого года.