Литва готовится к совместным с зарубежными странами закупкам лекарств

Как сообщает Минздрав Литвы, страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с одной и то же проблемой высоких цен на лекарства, так что на встрече планируется подписать многосторонний меморандум соглашения о сотрудничестве в области справедливого ценообразования на лекарства с установлением доступных цен на лекарственные препараты.

Как сказала в четверг пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене, Литва надеется, что планирующийся к подписанию меморандум прежде всего позволит дешевле покупать дорогие патентованные лекарства.

"Мы надеемся, что уже в следующем году страны смогут сесть за стол переговоров с производителями", - сказала BNS представитель министра.