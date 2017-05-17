Литовское подразделение объединенного DNB и Nordea возглавит Начаюс

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BNS
среда, 17 мая 2017 г. 13:50
Литовское подразделение объединенного банка скандинавских финансовых групп DNB и Nordea - Luminor возглавит руководитель по вопросам банковского дела DNB Андрюс Начаюс.
Luminor bank
© Bendrovės archyvas

В среду банк представил команду руководителей объединенного банка, который будет действовать в Латвии, Литве и Эстонии. Команду возглавит Эрикк Раасуке. Главой Luminor в Латвии станет Керли Габриловица, а в Эстонии - Гуннар Тумеметс.

А. Начаюс более 15 лет работает в банковском и финансовом секторе. Ранее он был главой подразделений инвестиционного банкинга, рынков, бизнес-банкинга банка DNB bankas в Литве, является членом правления банка.

Экономист по образованию А. Начаюс работает в DNB с 2002 года. До этого он был старшим руководителем по проектам эстонской инвесткомпании Trigon Capital.

Nordea и DNB в августе прошлого года объединили деятельность в Латвии, Литве и Эстонии, сформировав второй по величине региональный банк. Объединение банков еще должны утвердить контролирующие ведомства, ожидается, что процесс завершится в конце третьего квартала этого года.

BNS
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