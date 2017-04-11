Литовский сектор судоходства достиг дна

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BNS
вторник, 11 апреля 2017 г. 10:13
Исполнительный директор Литовской ассоциации судовладельцев Гинтаутас Кутка говорит, что сектор судоходства нашей страны достиг дна. Литовский флаг развевается на датских паромах, а торговые суда литовских предприятий ходят под флагами других государств, пишет газета Lietuvos žinios.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

"На рынке тоннажа судов все еще с избытком, но рост должен когда-нибудь начаться. Крупные судоходные предприятия расширяются, малые - уменьшаются. Члены нашей ассоциации работают стабильно, однако о новых судах и закупках никто не говорит. Забот меньше не становится, потому что не решен вопрос продления налога на тоннаж, который мы поднимаем с 2014 года, налогообложения для моряков нулевым тарифом подоходного налога и др. Другие государства выделяют огромные деньги на судоходство, имеет место конкуренция за флаги. Литва тоже могла бы установить для моряков границы налогов", - говорит Г. Кутка.

По данным на 1 апреля 2017 года, в Литовском регистре морских судов значится 98 торговых, рыболовных и специализированных судов. Между тем в прошлом году их было 105.

Главным носителем литовского флага является предприятие датского капитала DFDS Seaways, зарегистрировавшее в Клайпедском порту 8 паромов.

Быстрее всего судоходный бизнес развивает компания Baltnautic shipping, у которой сейчас 18 судов небольшого тоннажа, однако всего треть их ходит под литовским флагом, потому что компания активизирует деятельность на рынке Америки.

BNS
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Литовский сектор судоходства достиг дна (1)

Литовский сектор судоходства достиг дна
Исполнительный директор Литовской ассоциации судовладельцев Гинтаутас Кутка говорит, что сектор судоходства нашей страны достиг дна. Литовский флаг развевается на датских паромах, а торговые суда литовских предприятий ходят под флагами других государств, пишет газета Lietuvos žinios.

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