Литовский сектор судоходства достиг дна

Исполнительный директор Литовской ассоциации судовладельцев Гинтаутас Кутка говорит, что сектор судоходства нашей страны достиг дна. Литовский флаг развевается на датских паромах, а торговые суда литовских предприятий ходят под флагами других государств, пишет газета Lietuvos žinios.

"На рынке тоннажа судов все еще с избытком, но рост должен когда-нибудь начаться. Крупные судоходные предприятия расширяются, малые - уменьшаются. Члены нашей ассоциации работают стабильно, однако о новых судах и закупках никто не говорит. Забот меньше не становится, потому что не решен вопрос продления налога на тоннаж, который мы поднимаем с 2014 года, налогообложения для моряков нулевым тарифом подоходного налога и др. Другие государства выделяют огромные деньги на судоходство, имеет место конкуренция за флаги. Литва тоже могла бы установить для моряков границы налогов", - говорит Г. Кутка.

По данным на 1 апреля 2017 года, в Литовском регистре морских судов значится 98 торговых, рыболовных и специализированных судов. Между тем в прошлом году их было 105.

Главным носителем литовского флага является предприятие датского капитала DFDS Seaways, зарегистрировавшее в Клайпедском порту 8 паромов.

Быстрее всего судоходный бизнес развивает компания Baltnautic shipping, у которой сейчас 18 судов небольшого тоннажа, однако всего треть их ходит под литовским флагом, потому что компания активизирует деятельность на рынке Америки.