Литовский Novaturas купила польская компания Itaka Holdings

Контроль над литовским туроператором Novaturas перенимает крупнейшая в Польше такого рода компания Itaka Holdings. Сумма сделки не сообщается.

Novaturas сообщил, что акции предприятия продал крупнейший в Центральной и Восточной Европе инвестиционный фонд частного капитала Enterprise Investors, который 10 лет назад приобрёл контрольный пакет (70,72%) акций Novaturas за 40 млн евро.

Акции продали и мелкие акционеры предприятия Видас Палюнас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, имевшие по 9,76% акций Novaturas.

Консолидированные доходы польской группы Itaka за прошлый год составили 427,2 млн евро, консолидированная чистая прибыль - 15,1 млн. За прошлый год организатор путешествий обслужил 637 тыс. клиентов. В группу входит 170 агентств в Польше и 3 - за рубежом.

Сообщается, что доходы Novaturas за прошлый год составили 102 млн евро. Группа Novaturas владеет латвийской и эстонской фирмами Novatours, румынской Novatours Holidays и литовским предприятием Aviaturas ir partneriai.