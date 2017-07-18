Литовский министр: из-за ливней земледельцам грозят убытки

Литовский министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас предупреждает, что из-за продолжающихся в стране ливней земледельцы могут понести убытки.

"Еще довольно сложно прогнозировать (влияние погоды на урожай - BNS), но мы уже можем говорить об озимом рапсе, потому что он уже зреет и через неделю начинается жатва. Эти осадки опасны для стручков озимого рапса, которые от влаги начинают трескаться и семена высыпаются на землю. У фермеров есть определенные средства, но уже начинаются проблемы, и если эти дожди будут продолжаться, то убытки неизбежны", - сказал Б. Маркаускас во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В последние недели в Литве были сильные ливни, которые причинили немалый урон жителям юго-восточной части страны.

В ближайшую неделю синоптики сильных дождей не прогнозируют.