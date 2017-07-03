Литовский электрический автобус будет курсировать на взморье

Производители литовского электрического автобуса Dancer уже подписали контракт с руководством палангской компанией Vlasava, занимающейся пассажирскими перевозками. Для начала компания намерена приобрести один автобус, пишет eBus.lt.

"Соглашение с руководством компании Vlasava мы согласовывали несколько месяцев. Подписали его в последний день июня. Автобус палангским перевозчикам мы намерены представить в апреле следующего года", – сказал представитель компании Vėjo projektai Тадас Кубилюс.

По его словам, расходы на эксплуатацию электрического автобуса в два раза меньше, чем дизельного или работающего на газе, а расходы на горючее – ниже в 8 раз. Кроме того, это экологическое транспортное средство.

Планируется, что в следующем году этот автобус будет курсировать по маршруту Клайпеда-Паланга и другим маршрутам на взморье.

"Мы рады, что первыми наш автобус приобрели палангцы. Экология, чистый воздух на взморье очень важны. Кроме того, им не придется заботиться об уходе за автобусом – мы дистанционно будем следить за его техническим состоянием, сможем превентивно обеспечить отличное техническое состояние", – сказал Кубилюс.

Литовский автобус может за раз проехать около 80 км. На конечных остановках батареи Dancer можно будет зарядить за 6 минут.

"Процесс сборки автобуса подходит к концу. В конце мы сертифицируем и испытаем его. После этого начнется серийное производство. В следующем году мы планируем произвести около 40 современных экоавтобусов", – сказал представитель Vėjo projektai.

По его словам, сначала клиентов будут искать в Литве. Литовский электрический автобус лучше зарубежных тем, что он пригоден и для эксплуатации в холодное время года, ему не страшны колебания температур: Dancer может работать при температуре -40 и 40 градусов.

В первом автобусе Dancer будет 32 сидячих и 60 стоячих мест.