Литовский бизнес создает сеть станций зарядки электромобилей

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 13:25
Новые станции зарядки электромобилей оборудованы в литовском городке на Куршской косе Ниде, вскоре подзарядить батареи электромобиля можно будет и в приморской Паланге.
Asociatyvi nuotr.
© Andrius Laucius

Компания Elektromobiliai, владеющая сетью зарядных станций autoPildyk , намерена "электрифицировать" и другие города Литвы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

В Ниде уже начала работать одна станция быстрой загрузки, вскоре будут открыты еще две. Одна станция загрузки вскоре будет открыта в Паланге, на территории гостиницы Gabija, а в середине лета в Паланге будет открыта еще одна станция, подстанция появится в Крижкальнисе, планируется и дальнейшее развитие сети.

"Мы расширяем сеть в направлении Шяуляй, поэтому одна станция будет оборудована между Крижкальнисом и Шяуляй. На этой неделе начнет действовать станция в шяуляйском торговом центре Saules miestas ", - отмечает глава компании Нериюс Ракаускас. В планах - открытие заправочных станций для электроавтомобилей в Панявежисе, Укмерге, а также Каунасе и Алитусе.

BNS
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