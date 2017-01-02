Литовский бизнес получает кредиты и в российских банках, Центробанк предупреждает

Литва находится в зоне влияния скандинавских банков, однако в стране, особо не афишируя деятельность, работают и российские государственные банки, раздающие кредиты литовским компаниям. Местные банки, находящиеся в управлении скандинавов, этому не рады и предупреждают о рисках.

Осторожней относиться к российским банкам призывает и Центробанк, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

По информации газеты, один из последних примеров деятельности российских банков в Литве - кредит в размере 40 млн. евро российского госбанка "Сбербанк" группе Baltic Champs Group , контролируемой литовским бизнесменом Кястутисом Юшчюсом. Сам бизнесмен не подтверждает этой информации, однако по данным издания, кредит предоставило австрийское отделение "Сбербанка" - Sberbank Europe.

"Я не могут подтвердить вашу информацию о том, что кредит Baltic Champs Group предоставил конкретно "Сбербанк", однако могу подтвердить, что кредит предоставлен не литовским, а европейским банком, действующим в Австрии", - сказал К. Юшчюс.