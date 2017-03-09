Литовских экспортеров зерна ждет рост конкуренции

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BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 09:55
В следующем сезоне литовские производители зерна, экспортировавшие бóльшую часть урожая без больших проблем, столкнутся с ростом конкуренции, в связи с ожидаемым урожаем в мире и избытком зерна, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Javapjūtė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Ежегодно в мире увеличивается урожай, остатки в конце периода также растут ежегодно. Это плохой показатель. Это означает, что потребление растет не так быстро, как бы мы хотели. Регион Черного моря увеличивает урожаи последовательно. Прогнозы следующего года пугают: россияне вырастят уже 120 млн. тонн зерна", - отметил глава компании по торговле зерном Scandagra Саулюс Габшевичюс.

По его словам, зерно хорошего качества сейчас продается на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в ЮАР, поскольку в этих государствах покупатели могут предложить подходящую цену.

Однако на этот рынок пытаются попасть и конкуренты, поэтому экспортерам зерна нужно искать более далеких платежеспособных клиентов - в Индии и Китае.

BNS
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Бизнес

Литовских экспортеров зерна ждет рост конкуренции (11)

Javapjūtė
В следующем сезоне литовские производители зерна, экспортировавшие бóльшую часть урожая без больших проблем, столкнутся с ростом конкуренции, в связи с ожидаемым урожаем в мире и избытком зерна, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

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