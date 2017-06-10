Литовские железные дороги планируют реорганизацию

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) планирует реорганизацию группы, связанную с отказом от части ненужного имущества. Глава компании Мантас Бартушка не исключает, что в будущем они постараются вывести акции компании на биржу.

По словам М. Бартушки, в администрации предприятия, где много ненужных руководителей, будет ликвидировано около 300 штатных единиц - часть их свободные, поэтому людей будет уволено меньше. М. Бартушка сказал, что это позволит экономить 9 млн. евро ежегодно.

"В администрации работает более 1200 человек, мы планируем отказаться от четвертой части штатных единиц", - сказал М. Бартушка на пресс-конференции.

Он также сообщил, что предприятие пересмотрит все функции и примет решение о том, какие из них нужны, а какие можно купить на рынке. Например, есть мысли отказаться от услуг Gelsauga или Железнодорожного центра по охране окружающей среды, однако "решения пока не приняты".

Однако, по его словам, другие предприятия они хотят укрепить. Например, хотелось бы, чтобы Центр прокладке железных дорог стал самой конкурентоспособной компанией в регионе и участвовал в конкурсах подряда как лидирующее предприятие, а не как субподрядчик.

По словам М. Бартушки, также есть намерения, чтобы Вильнюсского локомотивное депо предоставляло услуги не только Lietuvos gelezinkeliai, но и другим компаниям региона.

Как сказал М. Бартушка, не исключается возможность в будущем привлечь часть капитала через биржу акций: "Мы будем говорить, вероятно, даже о возможности листинга, чтобы привлечь дополнительный капитал, чтобы предприятие было прозрачным".