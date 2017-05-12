Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву

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BNS
пятница, 12 мая 2017 г. 10:30
Из соображений экономии средств государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн. евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в Россию российскими поездами.
© A.Didžgalvio nuotr.

Вагоны Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos gelezinkeliai перевезла в Москву и в обратном направлении почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.

BNS
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