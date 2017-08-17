Литовские железные дороги надеются на стабильный грузопоток из Беларуси

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BNS
четверг, 17 августа 2017 г. 17:12
Несмотря на заявление президента России Владимира Путина о том, что Беларуси следовало бы экспортировать переработанную российскую нефть через Россию, а не через Балтийские страны, литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) по-прежнему надеется на стабильный грузопоток.
A train
© Lietuvos geležinkeliai

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка сказал BNS, что предприятие понимает риски потерять грузы, однако старается диверсифицировать деятельность, обеспечив себе тем самым стабильные доходы.

"Всегда существуют определенные аспекты риска, что одних грузов может стать меньше, других - больше, мы их постоянно взвешиваем. Не только геополитика, но и конкуренция между портами могут обусловить динамику нефтепродуктов, так что этой динамике мы соответствуем, чтобы обеспечить надежное транспортирование, и тенденции последних месяцев радуют, потому что имеет место стабильный поток из Беларуси в Клайпеду", - сказал BNS М. Бартушка.

Комментируя слова российского президента о том, что белорусские нефтепродукты следует экспортировать через российские порты Финского залива, М. Бартушка сказал, что дискуссии на эту тему ведутся уже некоторое время. По его словам, с белорусами обсуждалась возможность доставлять через Клайпедский порт нефть, которая шла бы в Беларусь вместо российской.

"О чем мы говорим с партнерами в Беларуси - они думают об альтернативе, в начале года привезли себе танкер из Ирана, думают о дополнительных танкерах и, вероятно, будет возможность принимать танкеры через Литву", - сказал глава ж/д компании.

И все же он признает, что чтобы справиться с рисками, следует диверсифицировать деятельность. Одна из возможностей заменить белорусские грузы - это внутренний рынок, другая - перенять грузоперевозки у автотранспорта.

Грузоперевозки Lietuvos gelezinkeliai за семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 6,5% до 28,99 млн. тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн. тонн.

BNS
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Литовские железные дороги надеются на стабильный грузопоток из Беларуси (2)

A train
Несмотря на заявление президента России Владимира Путина о том, что Беларуси следовало бы экспортировать переработанную российскую нефть через Россию, а не через Балтийские страны, литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) по-прежнему надеется на стабильный грузопоток.

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