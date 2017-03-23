Литовские туристы в прошлом году потратили за рубежом около 900 млн. евро

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BNS
четверг, 23 марта 2017 г. 13:05
Литовские туристы в прошлом году потратили за рубежом 877,2 млн. евро - на 8% больше, чем в 2015 году.
© Reuters/Scanpix

Местные туристы в прошлом году потратили в Литве 169 млн. евро или на 3,5% больше, чем в 2015 году, привел Департамент статистики предварительные данные.

Число поездок литовских туристов за рубеж в прошлом году увеличилось на 5% до 1,953 млн. Число поездок личного характера увеличилось на 4,4% до 1,54 млн. (78,9% всех поездок), число деловых поездок - на 7,1% до 412,7 тыс.

Жители Литвы в прошлом году потратили за рубежом во время отпусков и отдыха 675,3 млн. евро, а во время деловых поездок - 201,8 млн. евро или на 7,6% и на 9,5% соответственно больше, чем в 2015 году.

Поездок местных туристов в прошлом году по сравнению с 2015 годом стало меньше на 4,1% до 2,554 млн.

BNS
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