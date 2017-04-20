Литовские пивовары везут свой товар в Африку

В прошлом году стали снижаться доходы литовских пивоваров и объемы их продаж на родине, поэтому предприниматели ищут новые рынки на других континентах.

Китай, Южная Корея, а сейчас ЮАР. Такую широкую географию экспорта сейчас осуществляет компания Volfas Engelman. Недавно компания начала экспортировать пиво в ЮАР и намерена увеличивать объемы экспорта.

Представители компании познакомились с предпринимателями ЮАР в 2015 году на выставке Africa‘s Big 7 в Йоханнесбурге.

"Одни пришли на выставку в первый день, на следующий их пришло больше, на третий еще больше. Они впервые увидели нашу продукцию, им она понравилась. Они выразили желание работать с нами, но сначала хотели увидеть, как мы производим пиво и кто мы такие вообще. Тогда вся их семья приехала в Каунас. Это их семейный бизнес", – сказал DELFI глава компании Марюс Хорбачяускас.

"У них такая бизнес-культура. Семья серьезно занялась бизнесом, не хотела допускать ошибок. Хотела выяснить что это, за счет чего они планируют жить в течение длительного времени. Они импортируют пиво в ЮАР и продают на местном рынке – ресторанам, магазинам", – сказал Хорбачяускас.

Экспортировать пиво в ЮАР компания начала в середине 2016 года. до сих пор туда экспортировали 0,5 млн, жестяных банок пива. Сейчас продукцию можно купить в 1000 магазинах и ресторанов ЮАР.

"Объемы растут. Я был приятно удивлен тем, что ЮАР больше напоминает Европу, чем Африку. Страна богатая и развитая. Развиты торговые сети, в них по несколько сот магазинов. Скажем, у Spar 600 магазинов, они распространяют нашу продукцию. Наша цель - возить продукцию хотя бы в несколько тысяч магазинов", – сказал предприниматель.

"У них есть немало местного пива, эта сфера развита. Пива там достаточно, но у них оно специфическое. Возможно потому, что несколько игроков на рынке не слишком заботятся о потребителе. Наше пиво понравилось им и дизайном, и вкусом", – сказал Хорбачяускас.

Предприниматель из ЮАР Стефанус Хендрик де Ягер сказал о продукции каунасцев следующее: "Большим сюрпризом было то, что пиво Volfas Engelman не содержит глютена. Мы поняли, что нашли аутентичный бренд".